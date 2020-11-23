美國盼12月可開始接種疫苗 佛奇籲耶誕季仍要注意防疫

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（法新社華盛頓22日電） 美國政府2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗計畫最高官員施勞威今天表示，美國希望在12月中展開接種疫苗的計畫。

不過美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）警告，「12月中到月底或許將有2000萬人能接受疫苗接種」，但如果民眾在接下來的耶誕季未能採取防疫措施，疫情變好之前恐先惡化。

他告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）：「我們在各層面都處於非常艱難的情況。」

施勞威（Moncef Slaoui）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們的計畫是在獲得（美國食品暨藥物管理局）批准後24小時內，開始將疫苗運往接種地點。」他指出，可能是在12月11日或12日。

美國食品暨藥物管理局（FDA）疫苗顧問將在12月10日開會討論批准事宜。

施勞威預估全美2000萬人有望在12月接種，之後每月有3000萬人施打

展開疫苗接種可能成為對付2019冠狀病毒疾病的重大轉捩點。自中國去年底出現新型冠狀病毒以來，全球已有約140萬人病故，光在美國就有近26萬人死亡。

疫苗試驗結果令人振奮，使得終結疫情的希望大增。多國近來因疫情再起而重啟限制和封鎖措施。這類措施在今年稍早緩和疫情擴散，但打亂了世界各地民眾生活步調和經濟活動。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech合作的疫苗，以及美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗，兩者後期試驗最終結果都顯示預防效果達95%，且輝瑞大藥廠早已向美國衛生當局申請此疫苗的緊急使用授權。

© 2020 AFP