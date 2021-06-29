美國空襲後 親伊朗民兵突襲美駐敘利亞基地

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（法新社貝魯特28日電） 敘利亞人權瞭望台組織與聯軍表示，美國昨晚在伊拉克與敘利亞發動致命空襲後，親伊朗民兵組織今天在敘利亞東部與美國為首的聯軍交火，緊張情勢急遽升溫。

聯軍發言人馬洛托（Wayne Marotto）在推特上說，美國部隊在敘利亞東部「遭到數枚火箭攻擊」，所幸無人傷亡，美方人員「在火箭發射位置展開反炮兵火力攻擊」。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Right）通報，獲伊朗撐腰的民兵部隊在敘利亞東部歐瑪（Al-Omar）油田對美國基地發動炮彈攻擊，並說聯軍在民兵控制的邁亞丁市（Al-Mayadeen）發動重型火炮回擊。

幾個小時前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）宣布，美國昨晚在伊拉克與敘利亞對親伊朗戰士發動空襲，傳達了不要持續攻擊駐伊拉克美軍的「強烈訊息」。

這是自美國總統拜登上任以來，美國對親伊朗目標發動的第2次致命突襲，在德黑蘭與世界強權試圖恢復2015年簽署的核子協議時，各界擔憂美國與伊朗的緊張情勢再度升高。

布林肯訪問羅馬時告訴記者：「這種自我防衛的行動…傳達了非常重要且強烈的訊息。」他又說：「我希望這個訊息可以被聽見，以制止未來的行動。」他指的是華府指稱親伊朗團體不斷在伊拉克攻擊美國利害關係人的行動。

伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）稱這些空襲「侵犯伊拉克主權與伊拉克國家安全，令人無法接受」；大馬士革當局則譴責兩國都侵犯主權。

親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）說，這些空襲在與敘利亞交界的卡恩（Qaim）地區造成4名戰士身亡。人民動員是伊拉克的準軍事聯盟，內部含有多個伊朗代理人，現已成為巴格達政府重要的政治掮客。

© 2021 AFP