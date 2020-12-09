美國紓困案再現過關希望 亞股收紅

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（法新社香港9日電） 白宮昨天提議規模9000多億美元的振興經濟新方案，激勵投資人看好美國國會可在耶誕節前通過協議，亞洲股市今天大多應聲收紅。

由於投資人先前聚焦在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情消息，本周以來股市走勢顛簸；所幸美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin）帶來市場亟需的利多。

梅努欽昨天表示，他已遞交一份新的經濟紓困提案給民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。新案總額達9160億美元（約新台幣25兆8300億元），比民主共和兩黨國會議員上周提出的9080億美元方案規模更大。

梅努欽還說，新提案包括提供州和地方政府資金，及給予「企業、學校和大學強大的責任保護」。這些部分是先前兩黨協商的主要膠着點。

重要的是，美國總統川普和參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已見過這份法案。麥康奈在新案曝光前曾表示：「我的看法是，我們不能沒通過一份紓困案就休會，我認為這可說是兩邊所有人的看法。」

美國股市昨天應聲走揚，標準普爾500和那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「當市場開始表現出一些年終疲態，任何振興方案就像耶誕禮物一樣，在這個時節都會最受歡迎。」

東京和威靈頓股市今天收盤皆漲超過1%，首爾股市更收高2%，香港股市收漲0.8%，雪梨和新加坡股市收高0.6%，台北、曼谷、雅加達和吉隆坡股市也全數收紅。

不過，上海股市今天收盤下滑1.1%，因中國公布的11月消費者物價指數出現11年來首見下跌，引發投資人擔憂。馬尼拉股市也收低1.4%。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP