美國經濟似有望復蘇 亞洲股市多收紅

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（法新社香港19日電） 亞股今天追隨美股上周漲勢多數收紅。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的美國經濟出現復蘇希望，推動美股上周五收盤再創新高。

在美國新屋開工率、就業率及零售數據表現強勁後，美股道瓊指數及標普500指數上周五雙創歷史新高，連續四周周線收紅。

目前全美成人中有一半至少已接種第一劑疫苗，投資人寄望加強防疫限制措施將使經濟步向正常化。

歐洲鬆綁防疫措施，也促進市場樂觀情緒，即使分析師仍保持謹慎，觀望全球其他地方新病毒株引發的令人憂心疫情。

金融服務公司Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「儘管對於COVID-19新病毒株的擔憂加劇，但因投資人正吸收有關經濟似乎樂觀復蘇的訊息，股市本周開盤將創新高。」

東京股市日經225指數持平，收29685.37點；香港恆生指數上漲0.5%，收29106.15點；上海證券交易所綜合指數揚升1.5%，收3477.55點。

雪梨及首爾股市持平，新加坡股市上漲0.3%，台北股市上揚0.6%，但雅加達股市下跌0.6%、馬尼拉股市下滑0.5%、孟買股市挫跌逾2%。

© 2021 AFP