美國經濟復蘇 族裔就業差距問題卻更嚴重

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（法新社華盛頓4日電） 美國經濟復蘇，企業復業急需勞工，但非裔和西裔的失業率卻仍居高不下。專家表示，美國僱主偏向不聘用少數族群，加上疫情因素，使得族裔就業不平等更加根深蒂固。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗協助減少感染病例之際，上百萬美國人紛紛重回工作崗位，但重獲聘用的非裔與西裔勞工卻比較少，使美國一直以來的不平等更加根深蒂固。

專家表示，這樣的分歧除了來自於長期的僱用歧視，也因與疫情相關的獨特因素而惡化，讓許多求職勞工找不到地點能到得了或感覺衛生安全的職務。

美國經濟智庫「華盛頓公平成長中心」（Washington Center for Equitable Growth）勞工市場政策主任巴恩（Kate Bahn）指出：「我們還沒真正着手解決經濟體系中潛在的權力差異問題。」

根據美國勞工部的資料，美國失業率繼去年4月商家面臨的防疫限令達到高峰時飆上14.7%後，今年6月已降到5.9%。

但這分復蘇沒有平等分配，非裔和西裔勞工失業率如今分別為9.2%與7.4%，皆高於白人的5.2%。即使在疫情大流行前、世界最大經濟體美國的失業率創新低時，種族和族裔就業差距已經存在。

在華府，這項議題重新獲得美國總統拜登（JoeBiden）的關注，因而提出大規模支出計畫，不僅將協助重新塑造美國經濟，也會讓它更具包容性。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）已承諾將持續更長時間壓低利率，以促進增加少數族群聘僱。

美國勞工部6日將公布最新就業報告，一些經濟學家預期，由於商家復業，美國7月新增就業人口將超過百萬，失業率也會下降至5.6%。

美國非裔人口去年失業速度和白人女性相當，但今年6月數據顯示，美國白人女性失業率已降到5%，反觀非裔重獲僱用的速度則緩慢許多。西裔人口的情況也有類似趨勢。

美國工會聯盟「勞聯產聯」（AFL-CIO）首席經濟學家斯普瑞格斯（William Spriggs）表示：「在重新僱用方面，非裔和白人之間的不平等並未改變。」

美國目前正在尋找工作機會的非裔女性比例高於白人女性。但全國無論大型或中小企業也都在抱怨找不到人填補職缺，特別是技術勞工。

斯普瑞格斯說：「這些僱主頻頻呼喊找不到勞工，卻不僱用求職人數較多的非裔女性，這就是歧視。除非我們認真看待僱用時的歧視和勞動力歧視，否則我們無法進步。」

學者將這樣的不平等，歸咎於造成非裔和西裔勞工得從事較低薪工作的種種因素。這類工作也使得他們暴露在更高的染疫風險下。

在華府附近以非裔和西裔人口為主的馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County），非營利就業機構「僱用喬治王子郡」（Employ Prince George's）執行長西蒙斯（Walter L. Simmons）指出，疫情造成的活動中斷持續，導致有些人無法恢復就業，甚至無法找工作。

由於公車和車輛共乘服務尚未回復正常，許多求職者往往無法抵達就業地點。此外，托育中心也還未恢復全面運作，因此雙薪家庭必須想辦法安頓孩子。

西蒙斯說，喬治王子郡許多居民都是大家庭，因此不太願意從事有染疫風險的工作，尤其目前傳染力高的Delta變異株肆虐，使得這類顧慮加深。

目前為止，多數美國失業勞工還能靠聯邦政府核準的擴大失業津貼勉強維持生計，有些低薪勞工還能得到比先前工作更高的收入。

不過，已有約24個州停發這類津貼，全國措施也將在9月截止。西蒙斯擔心後果，他說:「那些疫情前已難以�b口的人，接下來真的會很不好過。」（譯者：曾婷�u/核稿：張正芊）

© 2021 AFP