美國聯邦眾議院通過法案 擴大大麻研究

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（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦眾議院今天通過法案，擴大研究人員針對大麻與其效用的研究權限，贏得大麻倡議者一致讚許。

這項法案允許獲授權的研究者取得根據國家計畫種植的大麻植物，在眾院贏得不分黨派支持。

美國50州有36州加上華盛頓特區允許醫用大麻，有15州包括華府允許娛樂用大麻，迄今卻僅有密西西比大學（University of Mississippi）獲得聯邦許可，可種植並臨床研究大麻。

但支持大麻使用的「全國大麻法規改革組織」（NORML）卻說，供給密西西比大學研究的大麻「品質差」，不能「正確反映美國商用大麻的多樣性」。

「全國大麻法規改革組織」副主任阿爾門塔諾（Paul Armentano）表示：「大部分中學生取得大麻比我國頂尖科學家容易，這情況荒謬至極，也是對當前體制的控訴。」

法案聯合提案人、俄勒岡州民主黨籍議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）樂見眾院通過此法，「在美國各地，喝酒、吸食大麻或其他毒品後開車都屬違法，但因為我們無法研究大麻，無法擁有好的方法檢驗其對身體的損害」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP