美國自阿富汗撤軍後 重心轉向對抗中國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓1日電） 在聚焦阿富汗20年後，美國本周撤出軍隊，讓華府將重心轉移到東方，而美國視為對手的強權中國，如今成為華府將率先與之抗衡的國家。

上周，在美國撤軍阿富汗進入最後幾天的混亂期時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）動身訪問東南亞，希望加強盟友對抗中國的力道，象徵華府戰略出現轉移。

賀錦麗指控北京當局「的行動…威脅到以規則為基礎的國際秩序」，尤其是中國具挑釁意味地聲稱擁有南海主權。

各界認為，賀錦麗訪問新加坡與越南，是拜登政府為了安撫亞洲盟友的舉措，華府扶植近20年的阿富汗政府突然垮台，讓亞洲盟邦有點焦急不安。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）的外交政策專家海斯（Ryan Hass）說，美國撤軍阿富汗衍生的亂象，不會對華府在亞洲的威信產生持久衝擊。

海斯說：「美國在亞洲的地位符合華府與夥伴國家的利益，功能是與崛起的中國抗衡，並維持支撐亞洲快速成長的長久和平。」

海斯告訴法新社，美國將重心轉向東亞，將為美國與華府在亞洲的夥伴「開啟新的機會」。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）說，美國自阿富汗撤軍，不太可能可改變美國與敵對強國俄羅斯和中國的平衡。

有人說，美國一時暴露出的弱點，可能可讓中國更敢於進犯台灣或俄羅斯並攻擊烏克蘭，但史密斯不這麼認為。

史密斯今天參加布魯金斯研究所線上會議說：「我想，有些人會認為，他們（俄羅斯或中國）的政治考量會有顯着改變，因為我們剛從阿富汗撤出最後一批約2500名軍人，但我真的不這個認為。」

他說：「至於俄羅斯與中國是否會認為，他們在世界那些地方有能力更加挑釁，還有許多其他議題將造成影響。」

前五角大廈官員、現任美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）說，中國可能會尋求在與塔利班（Taliban）建立良好關係上取得優勢。

在華府等西方政府希望說服阿富汗的新統治者緩和強硬政策，而遲遲尚未承認塔利班政府時，北京可能將迅速決定表態。

葛羅斯曼說：「在與美國競爭時，身為新強權的中國可能會想向世人展現，他們將以獨特方式因應全球事件，而這種方式往往是與華府唱反調。」

他說：「承認塔利班統治的阿富汗，將讓各界認為現在設定議題與形塑未來區域秩序的是北京，已經不再是華府。」

© 2021 AFP