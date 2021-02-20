美國與巴基斯坦商談延後阿富汗撤軍

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（法新社伊斯蘭馬巴德19日電） 美國及巴基斯坦官員今天在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）商談各國延後從阿富汗撤軍的可能性。美國總統拜登政府正檢視前總統川普決定撤軍的政策。

一般預料，美國近日將宣布是否繼續執行於5月從阿富汗撤軍的計畫。

根據美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）於2020年2月達成的協議，美軍同意陸續撤出阿富汗，換取塔利班保證不讓極端組織蓋達（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）在阿富汗地區活動，並承諾與阿富汗政府展開和平談判。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）感謝巴基斯坦「對阿富汗和平談判的貢獻」，並承諾開發「新的合作領域」。

根據聲明，巴基斯坦陸軍司令巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）重申，巴基斯坦致力於推動和平，而阿富汗的和平對巴基斯坦的安定來說相當重要。

麥肯錫曾說，目前尚未達到撤軍條件，貿然撤軍可能導致阿富汗的極端組織故態復萌，危及阿富汗政府政權。

麥肯錫表示，在與美國協議的架構下，塔利班雖承諾減少暴力，卻言而無信。

他說，「伊斯蘭國確實發動了一些攻擊，但比起塔利班的所作所為還相形見絀」；他譴責針對阿富汗軍方採取的暴力行動，以及「在某些都會區實行有針對性的暗殺行動」。

麥肯錫表示：「這顯然是塔利班乾的。不可能是別人。」

塔利班則否認與漸趨嚴重的暴力有關，反指其他極端團體才是禍首。

巴基斯坦鼓勵塔利班與阿富汗政府談判，軍方消息人士說，巴基斯坦也樂見外國部隊延後撤離阿富汗，但應與塔利班商量，以免爭端再起。

© 2021 AFP