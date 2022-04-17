美國與東協領袖峰會 5月中旬登場

（法新社華盛頓16日電） 白宮今天宣布，美國總統拜登將會於5月中旬會晤東南亞國家協會各國領袖，可能會聚焦於中國崛起議題。

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白宮新聞秘書人莎琪（Jen Psaki）發表聲明說，這場高峰會「將會展現美國對東南亞國家協會（ASEAN）的持久承諾」。

聲明又說：「扮演東南亞國家的強大且可靠夥伴，是拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris Administration）的最優先課題。」

這場高峰會原本預定3月28至29日登場，但因部分東協領袖行程安排有困難且烏克蘭戰爭危機持續惡化而推遲舉行，如今決定將於5月12至13日召開。

美國長久以來一直表示，與亞洲強化關係是美國外交政策的優先課題。

拜登先前曾於3月29日在白宮會晤東協重要成員新加坡的總理李顯龍，並表示他希望確保印度太平洋地區「自由且開放」，意指美國認為不斷崛起的中國正試圖主宰國際貿易航道。

拜登曾於去年10月出席與東協領袖視訊峰會。當時莎琪在聲明中指出，拜登宣布美國將針對因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、氣候變遷和經濟成長等，擴大與東協合作。

與中國激烈競爭已成為美國的最大外交政策挑戰之一，雖然諸如烏克蘭戰爭等需要更迫切關注。

東協10個成員包括汶萊、越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓，其中多個成員與北京不斷發生摩擦。

美國今天的聲明並未明言緬甸領袖是否事實上會出席。拜登政府指控緬甸軍方領袖對穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）犯下「種族滅絕」罪行。

自從緬甸軍方於2021年發動政變奪權以來，東協一直致力尋求外交解決方案，但迄今仍徒勞無功。

© 2022 AFP