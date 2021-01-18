美國花滑錦標賽 華裔好手陳巍5連霸

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（法新社洛杉磯17日電） 今天在長曲的4組四周跳都漂亮落地，讓美國華裔花式滑冰好手陳巍（Nathan Chen）順利在美國花式滑冰錦標賽男子組完成5連霸。

陳巍這次在美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的比賽中奪冠，是美國傳奇花滑名將巴頓（Dick Button）1946年到1952年締造7連霸以來，第一位在此賽連5年奪金的選手。

陳巍告訴美國國家廣播公司（NBC）：「這真不可思議，我會好好珍惜這一刻。巴頓自締造7連霸後，一直是所有花滑運動員偶像，因此能有機會循着他的腳步，朝所有花滑選手持續挑戰的目標邁進，實在令人難以置信。」

2018年的平昌冬奧，陳巍是奪金大熱門之一，不料在短曲失誤連連，但在長曲有令人驚艷的表現，最終第5名作收。在那之後他一直繳出傲人成績。

陳巍今天以總分322.28分奪冠，遙遙領先排名第2的美國華裔選手周知方（Vincent Zhou）30.9分；排名第3則是美國選手布朗（Jason Brown）。

談到這場沒有粉絲觀賽的比賽，陳巍表示，他很期待能在預定3月於斯德哥爾摩進行世錦賽前更加精進。

陳巍也表示，他去年都沒有機會對上兩屆奧運金牌得主日本名將羽生結弦，讓他覺得「很奇怪」。兩人上次同場競技是在2019年12月。

© 2021 AFP