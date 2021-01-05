美國藥劑師破壞疫苗被捕 警方指控陰謀論者

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（法新社華盛頓5日電） 美國威斯康辛州藥劑師布蘭登堡因擔心疫苗會改變人類的DNA，故意毀壞57瓶疫苗被捕。警方指控布蘭登堡是「陰謀論者」，他相信有關疫苗安全性的毫無根據謠言。

美國藥劑師布蘭登堡（Steven Brandenburg）從威斯康辛州格拉夫頓（Grafton）奧羅拉醫學中心（Aurora Medical Center）的冰箱中取出57瓶莫德納生技公司（Moderna）COVID-19疫苗，每瓶約含10劑疫苗，試圖毀壞這些疫苗，因為他錯誤地認為這些疫苗是危險的，且可能改變人類DNA。

莫德納疫苗及美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech 共同研發的疫苗都是利用mRNA技術，向人體提供遺傳信息，幫助產生對抗冠狀病毒的抗體。專家表示，根本沒有證據顯示這類疫苗會改變人類的DNA，且已有數百萬人接種這類疫苗。

布蘭登堡4日首次出庭時，檢方表示，疫苗需要在非常低的溫度儲存，否則可能會受損或毀壞，布蘭登堡曾兩度試圖這樣做。

奧佐基郡（Ozaukee County）地區檢察官吉羅爾（Adam Gerol）在線上聽審中表示：「他的意圖是使它們（疫苗）失效，因為他認為它們不安全，製造這些藥物的RNA方法使它們不安全。」

布蘭登堡最初告訴醫院當局，這些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗因為意外而沒有被冷藏，但後來承認他故意把疫苗取出來。

醫院經營者說，46歲的布蘭登堡還承認有一次把沒有冷藏的疫苗放回去，後來提供給57人注射。

院方表示，已經通知接種這些疫苗的人，沒有證據顯示失效疫苗會傷害他們。

院方解僱布蘭登堡並通知當局，包括聯邦調查局。布蘭登堡於去年12月31日被捕。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP