美國表達願對話 金正恩批只是做表面

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（法新社首爾30日電） 針對美國表示願意對話，北韓領袖金正恩痛批，稱那隻是在做「表面功夫」，並控拜登政府仍對北韓采敵對政策。

金正恩與美國前總統川普2019年於越南河內舉行峰會，討論了美國解除對北韓製裁以換取北韓做一些讓步，但談判破裂，相關會談自此就幾乎沒有進展。

最近幾個月，美國不斷釋出要會見北韓代表的意願，且不限時間、地點，也沒有任何先決條件，僅表示將堅守非核化的立場。

北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導，金正恩痛批美方的喊話「只不過是在做表面功夫，為的是掩蓋他們的欺瞞、敵對行為，並維持美國政府一直以來的敵對政策」。

金正恩在一黨獨大的議會「最高人民會議」（Supreme People's Assembly）上演說表示，在拜登執政下，「美國對我們的軍事威脅和敵對政策一點都沒有改變，只是變得更加狡猾而已」。

北韓本周才剛試射據稱是極音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）的武器，本月稍早也宣布成功發射了長程巡弋飛彈（cruise missile）。

這些試射行動展現了北韓武器研發計畫的最新進展，北韓也因這些計畫遭受多重國際制裁。

© 2021 AFP