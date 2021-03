廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯25日電) 好萊塢又一重要獎項將年度最佳影片榮銜頒給「游牧人生」(Nomadland),推升這部片在奧斯卡金像獎奪下小金人的機會。

「游牧人生」先前已獲金球獎肯定,如今又在線上舉行的美國製片人公會(Producers Guild of America, PGA)頒獎典禮擊敗「芝加哥七人案:驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)、「曼克」(Mank)等勁敵,奪下最大獎。

美國製片人公會大獎由約8000名公會成員票選而出,過去13年在美國製片人公會獎的最佳影片得主,有10 部都順利在奧斯卡最佳影片獎出線。

今天的美國製片人公會獎大多已先預錄完成,其中一位在「游牧人生」中扮演自己的史旺齊(Charlene Swankie)稍早說,邀請導演趙婷和好萊塢明星法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)進入他們的游牧世界「是趟奇妙的旅程」,對各方來說都是大開眼界的經歷。

史旺齊開玩笑說:「如果你去年問我PGA是什麼,我會說是高爾夫賽事(美巡賽)。」

© 2021 AFP