美國製藥工廠失誤 紐時：毀了1500萬劑嬌生疫苗

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（法新社華盛頓31日電） 「紐約時報」報導，嬌生集團（Johnson & Johnson）生產的單劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，約有1500萬劑因為美國工廠失誤而毀損，這對嬌生加快提高產量造成打擊。

嬌生回應法新社詢問時表示，已發現Emergent BioSolutions製藥公司經營的一間巴爾的摩工廠，有一批疫苗「未達品質標準」，但沒有證實受波及的確切數量。

嬌生還表示，這批疫苗「從未進入製造程序的填充和完成階段，維持品質與安全仍是我們的首要之務」。

但紐時報導指出，品質管控問題可能影響未來產量，預料美國食品暨藥物管理局（FDA）將加以調查。FDA 「知道這個狀況」，但不願進一步評論。

嬌生表示，將派更多專家到工廠「監督、指導與支援所有嬌生COVID-19疫苗的製造過程」，以便於4月再交付2400萬劑疫苗。

Emergent BioSolutions說，這座工廠尚未獲美國監管機關授權製造嬌生疫苗「藥劑」；但美國媒體報導，工廠預計在不久的將來生產數以千萬劑。

嬌生疫苗因為僅須施打一劑而廣獲讚賞，且不像莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）疫苗需要冷凍保存，這讓配送變得更簡單。

嬌生表示：「我們持續預計將在2021年年底前交付超過10億劑COVID-19疫苗。」

© 2021 AFP