美國警員開槍殺人層出不窮 公眾信任度跌至低點

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（法新社明尼阿波利斯17日電） 美國警員隨身攝影機的駭人畫面層出不窮，警察對民眾的致命槍擊事件不斷發生，非裔男子佛洛伊德遭白人警員壓頸致死案的審判也將有結果，公眾對警方的信任正跌至低點。

美國警察明顯不當使用致命武力的影片證據層出不窮，正引發全美對於警方執法的激烈辯論。

46歲非裔男子史奎爾（Darnell Squire）表示：「我是一名黑人男性，我從經驗中了解到，警察非但不專業，就連他們受到的領導也不正確。」

在明尼阿波利斯（Minneapolis）的法庭，前白人警員蕭文（Derek Chauvin）正因謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的指控受審。本案下周將進入終辯，之後陪審團將作出裁決。

在此期間，芝加哥警方15日公布警用隨身攝影機畫面，顯示一名警員上月在暗巷射殺13歲拉丁裔男童托雷多（Adam Toledo），顯然是懷疑他剛扔掉一把槍。

46歲非裔婦女麥克奈特（Selena McKnight）指稱：「即便蕭文遭到定罪，我也會感覺一樣，這是場漫長戰鬥。」

明尼阿波利斯市郊一座城鎮，一名61歲白人男子14 日以一把錘子攻擊一名警察，並且高速駕駛車輛將他拖走。

這名嫌犯被控攻擊要求他戴防疫口罩的商店店員，他駕車衝撞一輛警車，離去時將站在車側的警察一起拖走。但這名警察當時沒有開槍，涉事男子隨後被捕。

麥克奈特質疑：「這名男子有遭到槍擊嗎？當然沒有。這告訴人們需要了解警察的偏見。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP