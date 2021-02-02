美國警察胡椒噴霧對付9歲女童 引發眾怒

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（法新社紐約1日電） 美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）數名員警日前執勤時，將一名9歲女童上銬，並以胡椒噴霧對付她，粗暴行為引發公憤，相關員警今天在市長要求下遭到停職。

羅徹斯特市長華倫（Lovely Warren）說：「周五（1月29日）發生的事令人震驚，自然也激怒了所有市民。遺憾的是，礙於（紐約）州法和（警察）工會合約，我無法更及早採取更嚴肅的行動。」

華倫並未說明有多少名員警遭停職。停職令至少將持續至羅徹斯特警方內部調查結論出爐為止。

昨天曝光的影片顯示，至少有7名員警涉及這起事件。影片再度掀起外界對於美國警察執法過當的怒火。

羅徹斯特市警局副局長安德森（Andre Anderson）昨天表示，女童原有嚴重的精神狀態問題，據稱曾揚言結束自己和母親的生命。

羅徹斯特警方公布的隨身攝影機畫面顯示，當天接獲報案趕到現場的員警，最終將女童上銬，並試着將她押入警車內，但遭到女童抗拒，警方於是對她噴灑胡椒噴霧。

非裔美國人遭到警方暴力對待的影片，包括男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方壓頸致死事件，去年夏天在全美掀起一波波示威浪潮，人們紛紛走上街頭抗議種族不公和警察暴力。

羅徹斯特這起事件中，女童的族裔至今未對外公布。

羅徹斯特警方1月30日表示，為了女童自身安全，他們「被要求」使用手銬和刺激劑。

隨身攝影機畫面顯示，員警起初試圖提供女童協助，當女童母親抵達現場時，兩人開始爭吵。員警嘗試緩和情勢未果，於是決定將愈來愈焦躁的女童送往醫院。警方想讓女童進入警車時，她掙紮不從，警方最終對她噴灑胡椒噴霧。

從影片可見，女童被上銬後，不斷哭喊要找父親。片中一度還聽見員警說「你的行為像個小孩」，女童則回應「我本來就是小孩！」

市長華倫譴責警方使用武力對待年輕女孩，她並承諾市府內部將檢視執法行為。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2021 AFP