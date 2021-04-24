美國跨性別前奧運金牌得主表態參選加州州長

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（法新社洛杉磯23日電） 美國加州州長紐松因疫情處理不當，面臨民眾發起罷免行動，前奧運金牌得主、卡戴珊家族成員凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）今天表示，她已提出書面申請，將競選加州州長。

曾是十項全能運動選手，也是跨性別名人，71歲的詹納在聲明中表示：「我來了」，並說，她將在未來幾周正式展開競選活動。外界預料詹納將以共和黨籍身分參選。

詹納會是繼好萊塢影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）之後，最着名的非政界人士參選加州州長。阿諾在2003年加州罷免補選中，以共和黨籍身分在民主黨票倉加州贏得勝選，當上州長。

專家認為，詹納競選州長，成功機率不高。

不過，現任民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom ）因疫情處理不當，面臨社會反彈，特別是他的居家防疫命令，重創加州的商業活動與民眾生計。

目前看來紐松罷免案連署似乎會通過門檻。加州預計將在今年某個時間點，舉行史上第二次的罷免投票。

詹納聲明表示：「我是經過證明的贏家，也是唯一政治圈外人，可以終結紐松擔任州長造成的災難。」

© 2021 AFP