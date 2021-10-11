美國躲過債務違約危機 亞股多數收高

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（法新社香港11日電） 美國國會議員讓美國避免爆發痛苦的債務違約，亞洲股市今天延續上周漲勢大多收紅。但油價再度攀升令通貨膨脹疑慮加深，美國聯邦準備理事會（Fed）也準備縮緊超寬鬆貨幣政策。

亞股走揚動力來自8日多頭表現，當時因傳出美國民主黨和共和黨國會議員達成提高政府負債上限協議，使得美國避免出現恐釀經濟災難的債務違約。

不過受到服務業疲軟影響，美國公布9月僅新增19萬4000名就業人口，不到預期的一半。

然而，市場依舊預料，聯準會將開始退出大規模收購債券措施。由於全球經濟復蘇正顯露走軟跡象，美國央行將尋求為物價漲勢設限。

油價之所以節節攀升，原因包括需求持續成長、北半球冬季將至導致全球能源供應吃緊，以及石油輸出國家組織（OPEC）和其他主要產油國決定不增產。

隨着全球經濟重啟、貨物需求恢復，但供應卻有限，物價勁揚已成為各國政府日益頭痛問題。這也引發外界揣測，全球經濟可能將陷入一段時期停滯性通膨，也就是通膨升溫但經濟成長微弱，尤其眼見已達多年高點的原油價格仍繼續走揚。

東京股市今天收盤上漲1.6%，買氣來自日本新首相岸田文雄表示短期內不考慮調漲資本利得稅，加上日圓兌美元彙價貶值至3年低點。

香港股市收盤勁揚2%，因中國餐點外送平台巨擘美團遭當局處罰壟斷金額低於預期，激勵科技類股出現亟需漲勢。

新加坡、馬尼拉和孟買股市今天也收高，但雪梨、威靈頓和曼谷股市收跌，上海股市則收平。首爾和台北股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP