美國通膨高漲掀升息疑慮 亞股大多收黑

（法新社香港11日電） 亞洲股市經歷昨天勁揚後，交易商恢復俄羅斯侵略烏克蘭引發的拋售；加上數據顯示，美國通貨膨脹率處於40年高點，美國聯邦準備理事會（Fed）升息壓力更大，亞股今天大多收黑。

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由於投資人預期，聯準會為了平抑飛漲的物價，將採取更積極做法，這使得交易場上不安氣氛更濃；而俄羅斯和烏克蘭的高階和談失敗，也協助造成股市反彈短命。

不過，儘管油價再度走揚，但已遠低於本周開場觸及的14年高點，多虧各國進行外交斡旋，來彌補俄羅斯受到嚴厲制裁和俄國出口石油遭到禁運，所釀成的油市供應量減少。

雖然歐洲東部戰火仍炙，但投資人把注意力轉向美國昨天公布2月通貨膨脹率達到7.9%，創下1982年1月以來最高漲幅。而聯準會下周就要召開貨幣政策會議，預料屆時將宣布近年來首度調高利率行動，且今年可能升息多達7次。

俄烏戰爭令央行官員更加頭疼，因油價勁揚增添消費者物價上漲壓力。但聯準會必須在對抗通膨和避免經濟衰退之間謹慎求取平衡。

美國股市3大指數經歷前天大漲後，昨天全數收跌。亞股今天上演相同行情，但有些股市尾盤跌幅收斂或翻紅。

東京股市今天收盤重挫2.1%，香港股市收跌1.6%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉、雅加達和吉隆坡股市全數收低。但上海股市收高0.4%，新加坡和曼谷股市也皆收漲。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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