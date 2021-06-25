美國達成基建協議 亞股紅通通

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（法新社香港25日電） 美國國會議員和白宮昨天罕見達成兩黨皆支持的基礎建設預算協議，預料將再度為全球最大經濟體美國注入大量現金，亞洲股市今天應聲普遍揚升，延續全球股市本周上漲氣勢。

隨着投資人把注意力從預期美國聯邦準備銀行（Fed）將縮減超寬鬆貨幣政策，轉回關注美國經濟從去年穀底強勁復蘇，紐約股市標普和那斯達克指數已連番創新高，帶動其他股市攀漲。

先前有連串央行官員表明不會太快收走大利多措施，已使得股票交易場上瀰漫樂觀氣氛。

昨天再傳出美國總統拜登（Joe Biden）與兩黨議員達成價值近1兆美元的基礎建設計畫協議，使得美國可能執行數十年來最大規模的道路、橋樑、港口和寬頻建設支出，消息為股市注入額外買氣。

利普樂金融（LPL Financial）分析師布契賓德（Jeff Buchbinder）表示：「基建支出計畫加強了原已非常強健的經濟成長展望。」他指出，這些投資將「令企業獲利前景更樂觀，應能支持這波牛市維持強勁，遠超過今年以後。」

亞洲投資人今天對這份協議報以喝采，亞股應聲以強勁行情結束本周交易。其中香港和上海股市收盤漲幅超過1%，東京、雪梨、首爾、新加坡、孟買、台北、馬尼拉、雅加達、吉隆坡和威靈頓股市也全數上揚作收。

© 2021 AFP