美國防部突喊停簡報 拜登團隊警告國安後果

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 美國總統當選人拜登的政權交接團隊稍早表示五角大廈突然暫停向政權移交團隊簡報後，繼續為此提出國家安全風險的警告。

拜登政權交接團隊執行主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，他「本周得知，本來就很有限的合作突然中斷，對此相當關切」。

即將於明年1月20日卸任的總統川普至今仍未承認敗選，直到最近都不讓政府機關循往例與拜登的團隊合作。

川普任命的代理國防部長米勒（Chris Miller）今天透過聲明表示，雙方「彼此同意於假期間暫停」軍方官員的簡報。

但亞伯拉罕反駁米勒的說法，他告訴媒體「雙方並沒有彼此同意假期間暫休一事」；他還警告，若不好好配合，會受影響的層面恐遠遠不僅止於拜登明年一月的就職。

亞伯拉罕還說，拜登團隊「希望並期盼」國防部「立刻」恢復簡報。

傳統上，美國即將上任與卸任的政府團隊，會就政權交接過程仔細規畫，但今年卻不如往年順利，五角大廈暫停簡報只是最新一例。此外，美國政府機關日前還發現遭逢大規模網路攻擊，幕後疑為俄羅斯政府主使。

亞伯拉罕說，事態已「刻不容緩」。

川普尚未對駭客入侵一事發表直接聲明，對政壇及私人網路安全企業高層指稱俄國為網攻元兇，他也未置一詞。

亞伯拉罕表示，網攻「事關重大」，拜登執政後，會讓網攻分子付出重大代價。

© 2020 AFP