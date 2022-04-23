美國防部邀40國軍方高層會商 談烏克蘭長期安全

（法新社華盛頓22日電） 烏克蘭持續在東部與南部和入侵俄軍作戰之際，美國國防部邀請40個盟國的軍方高層下周到德國開會，討論烏克蘭的長期安全需求。

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五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，20個國家的國防部長與高階將領已接受美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）邀請，26日將在德國西部的美軍蘭斯坦（Ramstein）空軍基地會面；20國涵蓋北大西洋公約組織（NATO）成員與非成員國。

柯比稱這場會議目的在諮詢各國，檢視這次協助烏克蘭的各盟邦在烏俄戰事結束後，應如何協助增強烏克蘭軍力。

柯比告訴媒體：「奧斯汀希望26日在蘭斯坦能達成的成果，其中之一是理念相近國家能開始談論烏克蘭今後需要的長期防禦。」

他說：「這場會議實際上主要是關於軍隊現代化，以及確保烏克蘭軍隊仍強韌、未來仍有戰力。這不是關於安全保障，這是關於他們實際的軍力態勢。」

以美國為首約30國已向烏軍供應軍事裝備、彈藥等物資，讓烏克蘭部隊能繼續作戰。

柯比表示，奧斯汀和與會者將討論如何持續協助滿足烏克蘭目前的需求，以及戰況持續時，各夥伴國家能提供什麼武器。

他說：「但我想，奧斯汀也想從更長遠與更寬廣的角度，觀察戰爭結束後盟國應保持何種防衛關係，會是烏克蘭未來所需。」柯比說這包括彙整夥伴國家的工業潛力，看他們的軍火商可以如何持續援助烏克蘭。

但柯比也強調，這場會議非由北約主辦，不一定能立即談出任何具體成果。

© 2022 AFP