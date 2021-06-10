美國防部長奧斯汀下令 加強聚焦中國

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（法新社華盛頓9日電） 美國已將中國視為其最大戰略對手，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天指示國防部加強聚焦中國，且將由奧斯汀本人親自監督國防部針對中國的相關工作。

奧斯汀對國防部下達內部指令後表示：「現在，要由國防部動起來投入工作。」

拜登政府今年2月成立新的任務小組研究美國國防部對中國的策略，奧斯汀是在評估報告出爐後下達這道命令，其細節屬機密性質。

奧斯汀指出：「我今天提出的倡議植基於美國政府更大範圍的對中政策，將有助於為我們正在制訂的國防戰略的發展提供資訊。」

國防高層官員表示，這個任務小組發現，「將中國列為優先考量的理念，與我們所見與關注度、資源和程序相關的幾個領域，知行之間存在落差」。

這名官員表示：「今天這道指令確實與確保國防部落實上述（中國）優先有關。」

奧斯汀指出，這道指令將「改善國防部重振我們盟友及夥伴網絡的能力、加強威懾力、加速發展新的運作概念、新興能力、未來軍隊態勢，及現代化文職及軍事勞動力」。

美國國防部過去20年的任務多半聚焦在對抗中東地區聖戰士武裝分子，而非像中國這樣的現代化軍隊。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP