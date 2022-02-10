美國防部：俄羅斯持續在俄烏邊境增兵

（法新社華盛頓9日電） 五角大廈今天表示，俄羅斯持續在與烏克蘭接壤的邊境增兵，迄今已部署「超過10萬」大軍。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）說：「過去24小時，我們持續看到俄國從其他地方調派額外兵力至與烏克蘭和白俄羅斯接壤的邊境。」

他說：「我們不打算提供具體數據，但這些數字不斷攀升。」

柯比表示：「我們認為他確實在邊境部署了超過10萬大軍。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

柯比說：「此外，他正持續增派兵力。我們也看到有跡象表明，更多營戰術群正在（前往烏俄邊境）途中。」

柯比還指出：「由此可見，他每天都在增加自己的選項，每天都在增派兵力，每天都在讓已經非常緊張的情勢更不穩定。」

「他可以透過調離這些部隊，並致力以外交途徑重新穩定局勢，這對他來說不是難事。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本周會晤蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），企圖透過外交途徑解決俄羅斯在俄烏邊境集結大軍引發的危機。白宮表示，美國總統拜登已聽取相關彙報。

法國和俄國官員會後相繼發表審慎樂觀的聲明，克里姆林宮（Kremlin）卻釋出雜亂的信號，並持續在俄烏海陸邊境增兵。

© 2022 AFP