美國防部：約百名美軍參與極端分子活動

（法新社華盛頓20日電） 美國國防部今天向現役軍人公布新的指導方針，稱過去一年來約有100名美軍參加某種「遭禁止的極端分子活動」。

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前總統川普支持者1月6日攻擊國會山莊，傳出有數十名退役美軍參與，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2021年2月下令檢視國防部對軍中反極端主義的政策。

奧斯汀發布反極端主義活動的工作小組報告時在聲明中說：「國防部絕大多數的男女軍人都是帶着榮譽感與正直態度為國效力。」

奧斯汀說：「他們尊重自己許下的誓言，支持並捍衛美國憲法。我們相信只有一小部分的人違背誓言，參與極端主義活動。」

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，檢視報告發現，「過去一年，美軍約有100名現役與後備軍人曾參與遭禁止的極端分子活動」。

他不願具體說明他們參與的活動類型，但舉宣揚推翻政府或涉及「國內恐怖主義」為例，稱這些就是遭禁止的活動。

工作小組沒有在新指導方針中列出確切的極端主義團體，但他們提出一些建議，包括加強對現役軍人的訓練與教育，提高他們對什麼構成遭禁止極端活動的認知。

柯比說：「這些建議非常鉅細靡遺，包括關於社群媒體的指導方針，說明在遭禁止的極端主義活動中，哪些行為是允許的、哪些是不被允許的。」

© 2021 AFP