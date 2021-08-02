美國體操天後拜爾絲搭上末班車 將參加平衡木決賽

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（法新社東京2日電） 美國體操聯盟（USA Gymnastics）今天表示，24歲的體操天後拜爾絲（Simone Biles）將重回東京奧運賽場，參加明天的女子體操最後一個項目平衡木決賽。

美國體操聯盟今天在社群媒體發文表示：「我們很興奮地向大家證實，明天在平衡木決賽會看到2名美國選手，李伊（Suni Lee）還有拜爾絲！等不及要看到你們兩個！」

拜爾絲的名字先是出現在平衡木決賽的8名參賽選手名單上，美國體操聯盟隨後證實她將出賽。

4面奧運金牌得主拜爾絲被認為是把體操競賽推向新境界的人物，但她表示受 「空中失感」（twisties）所苦。這種癥狀會導致運動員無法在空中控制方向。

拜爾絲上周在女子體操團體賽進行到一半時，戲劇性地以心理健康因素退出比賽，最後美國隊屈居銀牌，金牌讓給了俄羅斯奧會（ROC）。

她接着又陸續退出全能項目決賽，以及4項決賽項目中的3項，包括地板、跳馬與高低杠。

原本拜爾絲這屆奧運如果拿下5面金牌，就能打平體操選手最多拿下9面金牌的紀錄。

拜爾絲在她的社群媒體帳號，記錄了在東京奧運期間，ㄧ路對抗心理健康問題的掙紮。

儘管只在旁觀賽，拜爾斯依舊會到賽場替隊友歡呼。

她的隊友、美國體操老將史肯納（Mykayla Skinner）昨天曾經暗示，拜爾絲會回歸賽場。

拜爾絲退出跳馬項目後，史肯納遞補上位，最後奪下銀牌。

史肯納告訴記者：「她仍舊可能上場比賽。我不太確定，這要由她決定。」被問到拜爾絲是否可能參加平衡木項目，史肯納說：「恩，我覺得會。」

史肯納說，拜爾絲很堅強，但這種情況對她確實打擊很大。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP