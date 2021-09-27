美國高壇新勢力 萊德杯擊敗歐洲

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（法新社美國威斯康辛州科勒26日電） 美國隊靠新世代好手精彩的表現，以19比9在萊德杯（Ryder Cup）高球賽大勝歐洲，讓美國隊長史崔克直呼，這是美國隊的「歷來最佳」表現。

根據1979年開始的賽制，萊德杯一共舉行3天，前2天都是上午進行4人2球，下午進行4人4球，最後一天是12組的個人對抗賽。3天合計共有28場，每場1分，勝者獲1分，平手拿0.5分，總分28分。

在12組個人賽開打前，美國以11比5領先歐洲隊，這是歷隊在最後一天開打前，領先幅度最大的一次。這也意味着美國今天只要再拿下3.5分，就能贏得萊德杯。

現年24歲、高爾夫世界排名第3的森川柯林（Collin Morikawa）今天與歐洲隊的霍夫蘭（Viktor Hovland） 戰成平手，因此獲得0.5分，助美國隊累計分數來到14.5分，確定收下這次萊德杯的勝利。

美國隊這批新血表現出色，全隊有8人才20多歲，森川柯林是其中之一。美國隊陣中，世界排名前11名的高達9人。

美國隊長史崔克（Steve Stricker）談到全隊以壓倒性勝利贏得萊德杯，喜極而泣地說：「我說不出話了。」

自萊德杯1979年改製為美國隊對抗歐洲隊以來，從來沒有一隊拿下19分，雙方最高拿過18.5分，這次美國隊一舉拿下19分創下改制後紀錄。

史崔克表示「這是歷來最佳隊伍」，並稱他隊上這批年輕好手代表着「美國高爾夫的新世代」。

「他們帶着許多的熱情、豐沛的能量、豐富的比賽經驗而來，他們真的很棒。」

37歲的強生（Dustin Johnson）是美國隊陣中最年長的球員，世界排名第2的他成為年輕隊友的模範。他在個人賽以贏1洞擊敗凱希（Paul Casey），而且在本次萊德杯打5戰全部拿下勝利。

強生和凱希的對決戰況激烈，雙方在前5洞都還平手，但最後由強生獲勝，成為繼1979年的尼爾森（Larry Nelson）後，第一位在萊德杯5戰皆告捷的美國選手。

強生在前8洞打完保持領先，但領先從未超過2洞，始終無法徹底將凱希甩開，直到最後才以贏1洞勝出。

強生表示，他和年輕的隊友分享了一個關鍵想法，激勵他們阻止歐洲隊拿下近6屆萊德杯的第5座冠軍。

強生說：「我們不喜歡輸。」

這周歐洲隊打得掙紮，僅世界排名第1的拉姆（Jon Rahm）表現依舊出色，但他今天個人賽敗給首次打萊德杯的舍夫勒（Scottie Scheffler）。舍夫勒目前世界排名第21，是這次美國隊中排名最低的球員。

拉姆成為萊德杯史上第3位輸掉個人賽的世界球王。

© 2021 AFP