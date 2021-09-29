美國高階將領曾建議 留2500名美軍駐守阿富汗

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（法新社華盛頓28日電） 美國高階將領今天說，他們建議拜登總統讓約2500名美軍留在阿富汗，並表示擔憂塔利班（Taliban）尚未與蓋達組織（Al-Qaeda）切斷關係。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將與美軍中央司令部司令麥肯錫 （Kenneth McKenzie）上將說，他們個人曾建議讓約2500名軍人留在阿富汗駐守。

今年4月，拜登下令美軍在8月31日前完成撤出阿富汗，根據前總統川普與塔利班達成的協議撤軍。

密利、麥肯錫與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）接受聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員質詢近6小時，詢問關於美國自阿富汗撤軍與喀布爾機場撤離亂象等問題。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，關於阿富汗撤軍一事，拜登收到「分歧的」建議。美國是在2001年紐約與華府遭受蓋達組織發動911恐攻後入侵阿富汗。

莎琪說：「最終，做決定的是三軍統帥。他做出決定，覺得現在是終結20年戰爭的時候了。」

© 2021 AFP