美國鳳凰城郊區槍手駕車隨機掃射 釀1死12傷

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（法新社洛杉磯17日電） 美國西南部亞利桑那州鳳凰城郊區今天發生槍擊案，一名槍手在街頭開車濫射，造成一人喪生、12人受傷。

這名嫌疑人在一個半小時路程中，於鳳凰城（Phoenix）郊區至少8處開火，顯然是隨機找目標，之後這名男子被截停拘留。

消防人員發現一輛符合多起通報描述的車後，嫌疑人被攔截下來，並未拒捕。當局在他車上找到一件武器。

事件造成一人喪生、3人中槍，還有9人輕傷，包括被碎裂的玻璃割傷。傷者均無生命危險。

亞利桑那州皮奧利亞市（Peoria）警方發言人薛佛特（Brandon Sheffert）表示：「我們不知道犯案動機為何。」

薛佛特在記者會中說：「我們當然要找出原由，因為許多人驚慌害怕，很多人受影響。」這場記者會在室內舉行，因為鳳凰城正逢高達攝氏48度的熱天。

鄰近的加州最近也發生大規模槍擊案，一名鐵路機廠員工上月殺害9人；3月間，科羅拉多州一家雜貨店也發生10死事故。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），去年美國超過4萬3000人死於與槍有關的事故，包括自殺。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP