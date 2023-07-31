布林肯談台海 AUKUS聯盟 烏克蘭戰爭

7月31日，在澳大利亞訪問的美國國務卿布林肯接受該國電視台記者阿米里斯 亞當斯Amelia Adams的採訪，回答了有關中國，台灣，澳大利亞，烏克蘭戰爭等國際熱點問題。記者問：我們最近在台灣附近海域與美軍呆了一段時間，你們的將軍告訴我們戰爭迫在眉睫；他們準備好了。那麼美英澳間的 AUKUS聯盟 是不是太晚了？

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美國國務卿布林肯回答說： 不，不，恰恰相反。首先，AUKUS 的目標當然是對已有數十年歷史的國防和軍事夥伴關係進行現代化改造，當然還有在第二支柱技術上開展合作，這些技術將塑造下一個世紀——我們所處的世紀。但就台灣而言，我們的重點——澳大利亞的重點——絕對是維持現狀，確保沒有人通過單方面行動破壞現狀。五十年前，美國和中國關係的成功之一正是：我們有能力應對台灣方面的挑戰。我們的重點是確保維持現狀，我相信這也是澳大利亞所關注的重點。

澳大利亞記者問：如果（中國）入侵或封鎖台灣，美國會期望澳大利亞效仿（美國）嗎？布林肯國務卿回答說： 我不會對可能發生的事情進行假設，但我們向北京強調的一件事— — 不僅僅是我們，還有許多其他國家— — 正是因為國際社會對台灣有着濃厚的興趣和擔憂，如果發生危機，對世界各國（實際上是整個世界）的影響可能會很嚴重。每天有百分之五十的商業集裝箱運輸經過台灣海峽。換句話說，世界貿易依賴於它。為我們的手機、汽車和洗碗機等各種設備提供動力的半導體中，70% 都是台灣製造的。因此，任何破壞都可能給世界帶來嚴重後果。這就是為什麼北京不僅從我們那裡聽到的，也不僅僅是從澳大利亞那裡聽到的，但對於世界各國來說，你需要採取負責任的行動，任何人都不應做任何破壞現狀的事情；任何分歧都必須和平解決。我們誰都無法承受衝突，這就是我們決心避免衝突的原因。

澳大利亞記者問： 今天是俄羅斯入侵烏克蘭 521 天。在普京仍然掌權時，您認為這場戰爭會結束嗎？布林肯國務卿回答說：結束戰爭的最重要障礙是普京堅信他能夠比烏克蘭更長久，並且比許多支持烏克蘭的國家更長久。我們正在非常努力地糾正他的這種想法。當然，如果普京決定停止，戰爭可能明天結束。首先也是最重要的是，我們決心——許多其他國家也決心——繼續幫助烏克蘭保衛自己，奪回俄羅斯用武力從其手中奪走的領土。

布林肯強調：這不僅僅是針對烏克蘭和烏克蘭公民的侵略，儘管這一點同樣重要。這也是對維護世界和平與安全核心原則的侵犯：各國的領土完整、主權和獨立必須得到尊重。如果我們允許俄羅斯在烏克蘭的所作所為不受懲罰地進行下去，那麼潘多拉魔盒就會打開，世界各地每一個潛在的侵略者都會說，好吧，如果他們能逃脫懲罰，我就也能逃脫懲罰。這就是世界衝突的根源。這就是為什麼這麼多國家站出來了，包括遠在半個地球之外的澳大利亞、日本、韓國，以及許多遠離歐洲的國家。他們知道：這不僅關係到烏克蘭和烏克蘭人。