美眾院中國問題特別委員會主席促拜登對美在華投資設廣泛限制

中美關係

美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員邁克·加拉格爾(Mike Gallagher)周四（8月3號）敦促總統拜登對美國對華投資採取更廣泛的限制，特別是在可能損害美國國家安全的關鍵領域。

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路透社報道稱，加拉格爾希望拜登政府“將流向中國的私人和公共市場投資納入新的限制中”。這是兩黨議員最新推動拜登敲定對美國在華投資的嚴格限制。加拉格爾表示，美國對華投資“構成重大國家安全風險，使美國人面臨重大和系統性金融風險，並使他們常常在不知情的情況下成為侵犯人權的同謀”。

兩年多來，美國國會議員一直敦促拜登政府加強對美國企業和個人在華投資的監管。消息人士告訴路透社，拜登可能會在未來幾周內對中國採取新的對外投資限制。

路透社7月份曾報道稱，拜登政府正在敲定一項行政命令，該命令也將限制先進半導體、量子計算和人工智能等領域的某些投資。

加拉格爾表示，應限制對與國家安全相關和對中國技術崛起至關重要的關鍵領域的投資，並確保美國資本“不會支持正在進行的中國人民解放軍（PLA）建設，不會為中共侵犯人權或技術極權主義監視提供便利”系統，或者加深我們在關鍵供應鏈中對（中國）的依賴。”加拉格爾希望拜登的命令通過迫使中國公司滿足與美國公司相同的盡職調查標準來保護股東權利，並“確保這些投資限制是可預測的，並為投資者提供確定性。避免建立繁重的逐案篩選程序。”

他還希望拜登“在實施新限制之前與盟友和合作夥伴進行磋商，並敦促他們對在華投資採取並行限制。”

路透社報答稱，白宮對此不願置評。報道也引述中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美方“習慣性將技術和貿易問題政治化，並以國家安全為名將其用作工具和武器……我們將密切關注事態發展，堅定維護自身權益”。

上個月，參議院以壓倒性多數通過了一項立法，要求對中國的一些境外投資進行通報。美國商務部長吉娜·雷蒙多表示，對美國投資者的任何限制不應“過於廣泛”。