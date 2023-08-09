媒體：拜登將出台限制美國投資中國敏感技術領域措施

美國/拜登/中國

美國多家媒體都引述政府消息人士稱，白宮預計將於周三（8月9號）提出計畫，限制美國在中國敏感技術領域的某些投資。

廣告 繼續瀏覽後續

政府消息人士稱，美國總統喬-拜登預計將於周三發布行政命令，限制對中國敏感技術的投資。路透社報道，這些計畫旨在防止美國的技術和資金被用於開發可能使中國實現軍事現代化並對美國安全構成威脅的技術。

拜登政府預計將針對美國在中國的半導體、量子計算和人工智能領域的私募股權、風險投資和合資企業等積極投資。消息人士稱，該法令涉及的大部分投資都必須向美國政府通報，某些交易將被禁止。

據紐約時報分析，措施將是美國在與中國的經濟衝突中為遏制金融流動而採取的首批重要措施之一。也要求在中國其他行業進行投資的公司報告此類投資活動，從而使政府更好地了解中美之間的金融往來。

紐約時報也引述一位高級政府消息人士稱，預計將於周三發布命令，但白宮周二拒絕發表評論。政府官員強調，因為他們尋求應對安全威脅，對投資的絕對限制將僅針對少數有可能幫助中國軍事或監視力量的部門，但不會破壞這些公司與中國的合法業務。

這個法令可能為未來幾年兩國之間的更多投資限制奠定基礎。支持者稱這是保護國家安全的必要行動，但無疑會激怒北京。

拜登政府官員近幾個月來一直強調，美國對華投資的任何限制都將是嚴格界定的。白宮國家安全顧問傑克-沙利文（Jake Sullivan）在 4 月份曾說："這些都是有針對性的規定。"這不是北京所說的'技術封鎖'"。美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）三月份表示，政府“不想過於寬泛……任何過於寬泛的事情都會損害美國工人和經濟”。

不過，報道也指出，該法令預計公布後不會立即生效，在最終定稿前還將進行一段時間的磋商，以考慮業界人士的意見。