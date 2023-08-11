拜登：中國是定時炸彈

中美關係

美國總統拜登8月10日再次發表令人驚訝的言論，他說中國是一顆定時炸彈，他還補充說，“"當壞人遇到問題時，他們就會做壞事"，”因此令人擔憂。

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繼六月底將中國主席習近平歸屬獨裁者行列之後，美國總統拜登8月10日再度發表不太政治正確的言論，他在美國猶他州的募款活動中就中國經濟問題表示，中國"遇到了麻煩"，中國正經歷着高失業率和勞動力老齡化。他說，中國在許多方面都是一顆定時炸彈。拜登還進一步補充說： 這令人擔憂，因為 "當壞人遇到問題時，他們就會做壞事"。

作為美國總統將另一個國家政府領導人公開稱為是“壞人”，而並不給於任何解釋，顯然違背外交常規。拜登又有何權威？使用何等規則來區分好人與壞人？引髮網絡熱議。

不過，拜登當時也向聽眾保證，說他正在尋求與中國保持 "理性的關係"。他說，他不想傷害中國，他正在密切關注。

兩月前拜登將習近平歸類於獨裁者後，曾經激怒中國政府，中國官方將拜登的言論視為是“挑釁”。不過，在美國白宮堅持不收回獨裁者的言論之後，美國官員繼續按計畫訪問北京。

海外多位時事分析人士認為，拜登此前在指出習近平是獨裁者並且披露習近平事先對氣球事件並不知情的言論或許與之後中國火箭軍事件以及秦剛事件有關。

北京此番將對拜登的言論做出何等回應？引發外界高度關注。尤其是就在周三，拜登政府剛剛宣布了對華高科技投資限令。值得指出的是，中國駐美國大使謝峰自本月初以來，就沒有公開露面，“八一建軍節”的當天，中國駐美使館聲稱謝峰因摔傷沒有出席駐美使館的慶祝儀式。