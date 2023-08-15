【視頻】第四度被起訴 特朗普被控企圖操縱佐治亞州總統選舉

美國，特朗普

美國南部佐治亞州的一個大陪審團周一（8月14日）起訴前總統特朗普及其他18人，指控他們試圖扭轉該州 2020 年總統選舉的結果。這是特朗普在不到六個月的時間裡受到的第四起司法起訴。自 2021 年就開始調查此案的佐治亞州檢察官表示，她希望 "在六個月內 "進行審判。

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佐治亞州檢察官指控特朗普及其他18人企圖非法扭轉這個關鍵州 2020 年的大選結果。這是特朗普在不到六個月的時間裡遭到的第四起刑事起訴，目前他正在為2024年奪回白宮的共和黨初選進行競選。

負責該案的佐治亞州富爾頓縣檢察官法尼-威利斯（Fani Willis）使用了該州一項打擊有組織犯罪的現行法律，該法規定的刑期在五年到二十年之間。起訴書稱，儘管特朗普2020 年在佐治亞州敗選，但 "特朗普和其他被告拒絕承認自己敗選，並有意和故意參與了非法改變選舉結果以便使其獲勝的陰謀"。

據威利斯稱，特朗普及其 18 名同案被告必須在 8 月 25 日之前在佐治亞州出庭受審。這名自2021年起就開始調查此案的檢察官說，她希望 "在六個月內 "對此案進行審判。

特朗普在周一晚間發表的競選聲明中再次攻擊威利斯檢察官，稱她是為民主黨總統拜登利益服務的 "狂熱的黨派分子"。聲明指"威利斯戰略性地放慢其調查，以儘可能幹擾2024年的總統競選，損害在民調中佔主導地位的特朗普競選團隊"，

此次對特朗普的調查起因是他在2021年1月初所打的一通電話，據被公開的電話錄音，他在電話中要求當地一名高級官員 "找到 "他贏得該州所缺的約 12000 張選票。

除了此次在佐治亞州受到起訴外，特朗普還在首都華盛頓被指控干預選舉，另外還面對兩項刑事起訴。在佛羅里達州他被控不當處理機密文件案，紐約州檢察官指控他在2016年成功競選總統之前，篡改商業記錄以隱藏向色情影星支付封口費。對所有四起案件特朗普均否認自己有罪。

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