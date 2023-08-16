博明等21名國安前高官聯名信敦促實施拜登限制投資令

路透華盛頓8月16日報道：一個由美國前高級國家安全官員組成的兩黨小組周三敦促國會為總統喬·拜登最近發布的限制美國部分對華投資的命令投入資源，稱其為首要任務。

2023年2月28日，在華盛頓的國會山，特朗普總統的前國家安全副顧問波廷格在眾議院專門負責反擊中國的特別委員會的聽證會上作證。

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21 名資深官員中，包括特朗普政府期間的前副國家安全顧問博明 （馬特·波廷格Matt Pottinger）和今年7 月剛辭去負責政策的國防部副部長科林·卡爾（Colin Kahl），他們致信國會領導人，稱限制美國部分對華投資命令“是 限制對手進入美國資本的遲來的進程，早該進行。

這封信是寫給 美國國會領袖，即民主黨參議院多數黨領袖查克·舒默和共和黨眾議院議長凱文·麥卡錫。信中寫道：“美國必須確保（中國）和其他外國對手無法利用我們的金融活力和開放性來繼續威脅我們的國家安全和繁榮。”

聯名信寫道：進一步發展對外投資透明度和審查應該是“外交政策的首要任務之一”，聯名信呼籲美國國會必須投入資源來實施拜登總統簽署的投資行政令內容。

拜登上周發布的命令預計將於明年實施，旨在阻止美國資本和專業知識幫助中國開發可支持其軍事現代化並削弱美國的技術。國家安全。

該行政令授權美國財政部長禁止或限制對中國實體在三個領域的投資：半導體和微電子、量子信息技術和某些人工智能系統。

前拜登國家安全委員會官員彼得·哈勒爾（Peter Harrell），美國前指揮官，印度太平洋司令部哈里·哈里斯和菲利普·戴維森也是支持這封信的其他官員之一。

中國已表示對該命令“嚴重關切”，但美國一些立法者批評該政令存在太多漏洞。