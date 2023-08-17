日美韓首腦會談文件擬寫進緊急事態時立即磋商 或未提共同應對

美日韓/戴維營

據多名外交消息人士17日透露，日美韓三國擬在首腦會談聯合文件中寫進發生緊急事態時立即進行磋商，已就此展開協調。考慮到朝鮮半島及台灣周邊緊張加劇的情況，三國將加強合作。日本首相岸田，韓國總統尹錫悅啟程前往華盛頓參加由美國總統拜登邀請的戴維營3國峰會。

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據共同社今天報道稱，日美韓首腦會談文件擬寫進緊急事態時立即磋商。在美國華盛頓近郊的總統莊園戴維營於日本時間19日凌晨舉行三國首腦會談之後，將發表上述文件。還計畫寫進儘快啟動實時共享朝鮮發射彈道導彈的信息。

消息說，除了聯合聲明外，還將彙總提出日美韓合作基本思路的“戴維營原則”。

日本首相岸田文雄17日乘坐政府專機從東京羽田機場出發前往美國。他在機場向記者團表示：“作為與美韓前所未有的牢固關係的基礎，（此次會談）將成為強化三國戰略合作的歷史性機遇。”關於朝鮮綁架日本人問題，他稱“希望獲得美國總統拜登、韓國總統尹錫悅較以往更大的理解和合作，為使所有綁架受害者儘快回國而竭盡全力”。

發生緊急事態時的立即磋商，目的是超越日美、美韓各自同盟的框架，三國進行緊密溝通。預計還將就開設可互相迅速直接聯絡的熱線（專用線路）達成一致。

儘管日美、美韓間共享導彈信息，但日韓之間系統並不相連。擬通過美國實時共享日韓各自雷達捕捉到的信息，力爭年內啟動。

首腦會談上將確認每年定期舉行首腦、外長、防長、負責安全保障高官的會談。還將商討就人工智能（AI）和網絡安全、能源等領域以及核不擴散、氣候變化等全球課題擴大合作。

共同社報告，岸田將在日本時間18日上午抵達美國。逗留期間還將與拜登、尹錫悅舉行個別會談，19日回國。