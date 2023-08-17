美國對新疆強迫勞動審查延至電動汽車及電池進口

美國/強迫勞動

根據路透社、機構統計數據和消息人士看到的一份文件，電動汽車電池和其他汽車零部件是最新受到審查的產品.路透社說，這是華盛頓努力消除美國與中國供應鏈中強迫勞動的聯繫的一部分。

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電動汽車電池進口面臨美國針對中國強迫勞動法律的審查。到目前為止，禁止進口中國新疆製造的商品的美國法律已實施一年，主要針對太陽能電池板、西紅柿和棉質服裝。但現在，可能延括至鋰離子電池、輪胎以及主要汽車原材料鋁和鋼的零部件。涉案物件越來越多地在邊境被扣押。

美國海關和邊境保護局（CBP）加強對運往汽車裝配廠的產品進行檢查，這可能預示着汽車製造商將面臨困難時期，他們需要確鑿的證據證明他們的供應鏈與美國認為中國當局在該地區建立了維吾爾族和其他穆斯林少數民族的營地的勞工關係沒有聯繫。

北京否認有任何侵權行為。

《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）執行一年多已經阻礙了太陽能項目的發展，因為被扣押的太陽能電池板在美國倉庫中滯留。據美國太陽能產業協會貿易組織稱，由於面板供應有限，去年公用事業大型太陽能設施的安裝量下降了 31%，該組織表示今年情況有所改善。

太陽能和電池驅動的電動汽車都是拜登政府推動美國擺脫對化石燃料的依賴和應對氣候變化的關鍵產業。

美國海關和邊境保護局告訴路透社，當貨物被扣留時，CBP 會向進口商要求提供之前審查的產品示例清單，以及證明這些產品不是用強迫勞動製造的所需文件。

CBP 發言人表示，路透社通過公共記錄請求獲得了該文件的最新版本，該文件在今年 4 月至 6 月期間進行了更新，其中包括電池、輪胎、鋁和鋼。去年該法律開始執行時，該機構主要關注 UFLPA 法規中確定為高度優先的三種商品：棉花、西紅柿和多晶矽（太陽能電池板所用的原材料）。

CBP 發言人在一份聲明中表示：“這些變化的時間並不反映戰略或運營方面的任何具體變化。”他說，八種產品類型的清單“並不詳盡”。

在上個月向國會提交的一份關於 UFLPA 執法情況的報告中，CBP 將鋰離子電池、輪胎和“其他汽車零部件”列為其正在監控的“潛在風險領域”。

美國海關和邊境保護局的數據反映了這一重點在擴大，該數據顯示自今年 2 月以來，已有 31 批汽車和航空航天貨物被 UFLPA 扣留。包括鋁和鋼在內的基本金屬貨物的滯留量也從 2022 年底的每月約 100 萬美元飆升至每月超過 1500 萬美元。

律師和供應鏈專家表示，儘管與滯留在邊境的價值超過 10 億美元的太陽能電池板進口相比，汽車被扣的數量很小，但它們已經讓整個行業保持警惕。

據英國謝菲爾德哈勒姆大學去年 12 月發表的一項研究表明，幾乎所有主要汽車製造商都接觸過新疆強迫勞動生產的產品，此後，汽車製造商受到了越來越多的關注。該報告促使美國參議院財政委員會主席羅恩·懷登展開調查，他的發言人表示調查正在進行中。

在路透社聯繫的 13 家汽車製造商和供應商中，有 4 家比如梅賽德斯-奔馳美國公司、大眾汽車、電裝和采埃孚股份公司，表示他們還沒有根據新規預檢產品。

大眾汽車發言人在一封電子郵件中表示：“根據 UFLPA，我們通過全球媒體篩選、風險分析以及供應商和買家有關可持續發展和人權的培訓，進一步加強了盡職調查。”而福特（FN）、博世（ROBG.UL）、通用汽車（GM.N）、本田（7267.T）、豐田（7203.T）、Stellantis （STLAM.MI）和麥格納（MG.TO）書面表示聲明稱他們致力於確保他們的供應鏈不存在強迫勞動，但沒有回應有關 UFLPA 拘留的問題。

供應鏈管理軟件提供商 Exiger 的首席執行官表示，太陽能扣留預示汽車零部件執法可能走向何方。

ju Exiger 首席執行官布蘭登·丹尼爾斯 (Brandon Daniels) 在接受採訪時對路透社表示，“如果你是一家汽車製造商，並且還沒有開始繪製關鍵礦物和組件零件的供應鏈，而這些礦物和零部件是要經過中國以及從那裡獲取貨物，那麼你將面臨真正的危險。”