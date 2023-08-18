美國法官不會阻止佛羅里達州禁止中國人買房的法律

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美國佛羅里達州一名美國聯邦法官周四拒絕阻止該州禁止中國和其他“受關注國家”公民在該州擁有房屋或土地的法律。

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佛羅里達州塔拉哈西的美國地區法官艾倫·溫莎表示，由於該禁令是基於公民身份而不是種族或國籍，因此它可能不會違反美國憲法或禁止住房歧視的法律。

溫莎是時任共和黨總統唐納德·特朗普任命的法官，他拒絕了四名中國公民在 5 月份提起的訴訟結果出來之前阻止該法律的請求。

代表原告的美國公民自由聯盟專職律師阿什利·戈爾斯基表示將上訴。

佛羅里達州法律禁止中國居民且非美國公民或綠卡持有者在美國該州購買建築物或土地。它還禁止古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的大多數公民在發電廠和機場等軍事設施和基礎設施附近擁有房產。

但該法律例外允許來自這些國家的非旅遊簽證持有者，可擁有距離關鍵基礎設施至少五英里（8 公里）的單一房產。

正在競選美國總統的共和黨州長羅恩·德桑蒂斯在五月簽署該法律時表示，這將有助於保護美國人免受中國共產黨的影響。

美國公民自由聯盟聲稱該法律違反了美國憲法對平等保護和正當程序的保證以及聯邦公平住房法（FHA），該法禁止基於種族和國籍的住房歧視。

據路透社說，拜登政府上個月提交了一份簡報，同意佛羅里達州的法律違反了聯邦住房管理局的規定。

但溫莎周四表示，由於該法律適用於任何在中國居民，因此它也可能適用於非中國人，因此不會基於任何受保護的特徵進行歧視。