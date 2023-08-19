一名法裔加拿大女因向特朗普寄發毒藥威脅信而被判刑22年

法裔加拿大/特朗普

美國司法系統日前宣布，一名法裔加拿大婦女因 2020 年向居住在美國白宮的時任總統特朗普寄送一封含有毒物信件而被美國判處近 22 年監禁。

廣告 繼續瀏覽後續

現年 56 歲的帕斯卡爾-費里埃（Pascale Ferrier）今年 1 月在華盛頓聯邦法院承認 "違反生物武器規則"。根據她與檢方達成的協議，她將被判處 262 個月的監禁。

據美國司法部在一份聲明中說，法院還將下令在她服刑期滿後將其驅逐出境。

費里埃承認於 2020 年 9 月在魁北克的家中製造了蓖麻毒素，這是一種可能致命的毒藥。她並將毒物放入寫給時任美國總統特朗普和德克薩斯州（南部）八名官員的恐嚇信中。

根據法庭卷宗，這封在白宮郵政分揀中心截獲的信將特朗普稱為 "醜陋的暴虐小醜"。她在信里還說："放棄吧，不要參加這次大選了。" 而在這次大選中，共和黨人特朗普正在競選連任，她告知特朗普，自己在信中塞進了 "一份特殊的禮物"，以 "幫助 "特朗普下定決心退選。

據法新社說，費里埃還威脅得克薩斯州監獄和警察系統的員工，她認為這些人對她在 2019 年因非法持有槍支而被監禁約兩個月負有責任。

在加拿大寄走這些恐嚇信後，她驅車前往美國，在那裡被邊防人員逮捕，當時她持有一把上膛的槍支和大量彈藥。