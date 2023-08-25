美中繼續談 貿易漸行漸遠？

中美貿易

美國商務部長雷蒙多將於周日訪問中國，美國希望以此加強兩個全球超級大國之間的關係。路透社說，中美兩個大國在經濟上日益疏遠，都在尋求在離本土更近的地方運輸和採購貨物。

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世界上最大的兩個經濟體曾經是彼此最大的貿易夥伴，但華盛頓現在與鄰國加拿大和墨西哥的貿易更多，而北京則與東南亞的貿易更多。

分析人士認為，這是東半球和西半球貿易區域化的新趨勢，而且每個半球都由一個超級大國主導，這可能會給全球增長帶來風險。

特朗普徵收關稅後，他的繼任者拜登和一些美國盟友以安全考慮為由，限制向中國出口先進半導體及其製造設備。

中國則限制了用於半導體製造的兩種金屬的出口。

美國官員表示，雷蒙多將傳達這樣一個信息：華盛頓並不尋求與中國脫鉤，而是將保護美國國家安全。

而一名中國官員表示，北京“期待”討論雙邊貿易中的挑戰。

而且其他因素正在影響中美貿易。

美國利率上升抑制了需求，包括對中國產品的需求，中國經濟因國內消費疲軟、房地產困境、債務高企和工業產能過剩而陷入困境。

據美國人口普查局數據顯示，今年上半年雙邊貿易額較 2022 年同期下降 19.6%。

據該報道，2020年，中國與東南亞10個國家以及日本、韓國、澳大利亞和新西蘭簽署了區域全面經濟夥伴關係協定。美國、墨西哥、加拿大則簽署區域貿易協議。

中國還申請加入全球最大的自由貿易協定之一——全面進步跨太平洋夥伴關係協定。特朗普領導下的美國於 2017 年放棄了先前達成的協議。

路透社說，不過，要加入這一太平洋貿易軸心，中國需要得到包括美國盟友在內的所有成員國的批准。