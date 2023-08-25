要轟動世界 特朗普或用入獄照示威

美國前總統特朗普因十多項重罪指控被短暫關押進亞特蘭大監獄，他的大頭照於周四晚間被公布，這是美國前總統遭指控試圖推翻總統選舉結果的廣泛刑事案件的一部分，而他在 2020 年佐治亞州大選中失敗。特朗普自首後即刻被逮捕入獄，但很快以低金額保釋。這一轟動世界，也是創造美國選舉歷史事件，或讓特朗普更加成為共和黨選民的英雄。

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特朗普(Donald Trump)因選舉指控而被關押在佐治亞州監獄後，他的照片被公開。特朗普照片里不苟言笑，被標囚犯號。根據富爾頓縣監獄的記錄，P01135809在照片中被拍到對着鏡頭怒目而視。這張照片代表了特朗普的另一個非凡時刻，而他在其他三起刑事案件中出庭時不必提交照片。

據路透社報道稱，特朗普因十多項重罪指控被關進在亞特蘭大監獄。聯邦司法要求“迅速審判”。

該司法案將產生重要影響。

幾十年來，從房地產大亨的早期到電視真人秀明星，再到入主白宮的動蕩四年，特朗普被拍照無數次。但佐治亞州當局周四公布的這張獄中照片，特朗普是在亞特蘭大一所監獄因十多項重罪被立案幾分鐘後所拍，特朗普無疑將以皺着眉頭的照片可能會成為他的一生中最著名的一張，全世界的批評者和支持者都會分享該照片。

正在競選 2024 年總統大選的特朗普已經創造了歷史，成為第一位面臨刑事指控的美國前總統。而且這不是一次，而是四次。然而，這是他第一次不得不接受姿勢拍照。

與其他給他通行證的當局不同，佐治亞州選擇像任何其他刑事被告一樣處理他，包括記錄指紋和拍面部照。

儘管周四晚間，特朗普只在佐治亞州一所監獄中待了一眨眼的時間，但與他一生都受到特勤人員的保護，這是一個精心策畫的入獄過程，旨在讓這位美國前總統進出監獄。而特朗普將這個經歷描述為“人道主義危機”。

據路透社稱，這位 2024 年共和黨總統候選人提名的領跑者周二在一封競選電子郵件中表示，佐治亞州亞特蘭大富爾頓縣監獄是一個充滿暴力的地方。

分析稱，對特朗普的涉嫌推翻選舉結果指控並將他繩之入獄，將有可能再掀起對上一屆美國總統大選的爭議。