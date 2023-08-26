特朗普入獄照商品迅速在美國熱賣

美國/特朗普

美國前總統特朗普周四晚上在佐治亞州一家法院發布的歷史性大頭照，正被他的朋友和敵人變成T恤、小茶杯、馬克杯、海報，甚至搖頭娃娃等等萌賣品。

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據路透社今天報道稱，分裂的美國卻擁抱特朗普的照片商品。這張照片拍攝的是特朗普打着紅色領帶、頭髮閃閃發亮、表情冰冷，這位共和黨總統候選人因十多項重罪指控而被捕，而這只是他試圖推翻 2020 年大選的刑事案件的一部分。

支持者和競選助理人對他被捕的形象表示歡迎，因為他們因此再聚集在特朗普的周圍，聲稱對他的指控是出於政治動機。

對於批評者來說，這張照片象徵著他終於被一長串的法律困境追上了。

特朗普的拯救美國籌款委員會正在推銷“永不投降！” 大頭照 T 恤（34.00 美元）、飲料架（兩個 15.00 美元）和咖啡杯（25.00 美元）。他的兒子小唐納德 (Don Jr.) 正在營銷“FREE TRUMP”大頭照 T 恤（29.99 美元）和海報（19.99 美元）。

在政治分歧的另一邊是“敵人”，林肯計畫（Lincoln Project）是一個由共和黨人創立的著名反特朗普組織，它正在出售帶有大頭照和“FAFO”（“Fuck around and Find Out”的縮寫）的小酒杯（6個售價55美元）。 “FAFO” 是特朗普批評者的口號。工藝品網站 Etsy 有數十種仿冒產品，其中包括模仿泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 演唱會的 T 恤（26.00 美元）。

在洛杉磯，一家與任何活動無關的 T 恤店已於周五下午開始銷售印有特朗普照片圖案的上衣。

來自佐治亞州亞特蘭大的購物者 CJ Butler 說，“我認為這是這個國家非常典型的消費主義寫照，嘿，這就是特朗普。他自己什麼都賣，我們為什麼不買一件 T 恤呢？”

一些政治戰略家預測，這張照片可能會為共和黨候選人籌集一筆巨額籌款。

愛荷華州資深共和黨總統競選特工戴維·科切爾 (David Kochel) 表示：“他的超級粉絲將會看到這一點，他們會毫不猶豫地捐出 25 美元，得到那件襯衫或那個杯子。最終競選團隊要慶祝他對 13 項刑事指控的起訴，這有點令人悲傷，但這就是我們的政治立場。”

幾個月來，特朗普一直試圖利用針對他的刑事調查來爭取他的支持者的支持，從他在紐約的第一次起訴開始。據報道，自 2015 年以來，他的籌款團體（包括他過去和現在的總統競選活動）已在商品運營上投資了超過 9800 萬美元，購買保險杠貼紙、連帽衫和咖啡杯等商品進行銷售。

周三共和黨辯論後，聯合競選經理克里斯·拉奇維塔(Chris LaCivita)在接受路透社採訪時表示，他的團隊一直致力於將四項起訴書轉化為積極的一面，“確保我們抓住每一個機會製作檸檬水，我認為我們做到了。”

其他政治活動的資深人士表示，競選活動可以從商品銷售中獲得 50% 或更多的利潤，拉奇維塔周四警告那些試圖在未經競選活動許可的情況下通過圖像賺錢的人。

然而，特朗普的競選團隊對這張大頭照的複製擁有哪些合法權利（如果有的話）尚不清楚。富爾頓縣法院向包括路透社在內的媒體分發了這張照片。

據路透社說，美國聯邦法院拍攝的大頭照通常屬於公共領域，儘管佐治亞州的州政策可能有所不同。美國許多州都有“形象權”法律，禁止未經許可在商業中使用個人形象。聯邦商標法還禁止虛假廣告和代言，特朗普也可能可以根據其他州法律提起訴訟。

但根據美國憲法，政治模仿商品可能會受到知識產權保護，律師表示，特朗普是否真的會提起訴訟更多的是一個戰略問題，而不是一個法律問題。

前總統特朗普在周四晚上接受福克斯新聞數字採訪時表示，他只是因為佐治亞州官員堅持才拍了這張大頭照。特朗普還是說，“這不是一種舒服的感覺，尤其是當你沒有做錯任何事的時候。”