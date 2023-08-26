進過監獄了：特朗普選總統民調怎麼樣？

美國/選舉/特朗普

美國前總統特朗普因被指控謀求推翻上一屆總統選舉結果被刑事犯罪起訴而進亞特蘭大監獄但處於保釋，他的獄中身份照片轟動世界，媒體關注事件對選情影響。根據周五結束的路透/益普索民意調查顯示，儘管特朗普拒絕與佛羅里達州州長和其他競爭對手辯論，但他在共和黨總統提名競選中仍然領先或處於第二的羅恩·德桑蒂斯近40個百分點。

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據路透社的報道，路透社/益普索民意調查顯示，特朗普仍然佔據主導地位。

調查發現，周三關注該黨首場辯論的共和黨受訪者中，有一半對德桑蒂斯的出價持更開放的態度——這對於在夏季民意調查下滑後依靠這次活動提升德桑蒂斯形象的競選團隊來說是個好消息。但調查顯示，德桑蒂斯仍以 13% 的共和黨受訪者支持率遙遙領先，位居第二，而前總統特朗普則有 52% 的支持率，略高於他在 8 月初路透社/益普索民意調查中獲得的 47%。

這項為期兩天的民意調查收集了 1,004 名美國成年人的在線反饋，其中包括全國 347 名共和黨人，共和黨人的可信區間（一種精確度衡量標準）在任一方向上均約為 6 個百分點。

特朗普在辯論前表示，儘管他在四起單獨的刑事案件中被起訴，但鑒於他在民意調查中的巨大領先優勢，他認為參加辯論沒有任何政治好處。路透社/益普索調查的結果似乎證實了這一點。

儘管如此，約一半的共和黨受訪者表示，根據他們所聽到的辯論內容，他們更有可能支持德桑蒂斯。大約十分之四的共和黨人表示，根據這場辯論，他們更有可能支持拉馬斯瓦米或黑利。

然而，許多人對拉馬斯瓦米和海莉的熱情還不夠高，還沒有表示現在支持他們的出價。只有 5% 的共和黨人表示他們完全支持拉馬斯瓦米，而只有 4% 的共和黨人支持黑利，與辯論前的比例相似。前副總統邁克·彭斯 (Mike Pence) 獲得了 6% 的共和黨人支持，但只有五分之一的關注辯論的共和黨人表示，他們現在更願意支持他。

根據路透社說，在假設的民主黨總統拜登和特朗普之間的對決中，包括民主黨人和獨立人士在內的更多受訪者被問及“如果今天舉行總統選舉”，他們會選擇誰。

特朗普的支持率為 38%，拜登為 32%。其餘人表示他們不確定，不會投票或會選擇其他人。

周四，特朗普因試圖推翻自己在佐治亞州2020年選舉中的失敗而引發的廣泛刑事案件的一案，頂十多項重罪指控而被關押在亞特蘭大監獄，隨後還公布了他的入獄照片。