美國商務部長抵訪中國 訪問之路稱蜿蜒曲折

中國/美國/雷蒙多

美國商務部長吉娜-雷蒙多於 8 月 27 日星期日前往北京和上海，會見中國高級官員。為期四天的訪問將於周三結束。這是一次非常重要的訪問，而此時兩國關係仍因從台灣到南海等一系列問題而處於緊張狀態。

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據本台報道美國商務部長訪華消息稱，是艱難的平衡之舉。

在訪華期間，吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）必須做好外交工作，因為她的任務有些微妙。美國商務部長將致力於加強與北京的貿易關係，而此時華盛頓正對其對華出口實施一系列限制。正如本台駐紐約記者盧布娜-安納基（Loubna Anaki）所指出的，限制措施是由雷蒙多領導的部門實施的。因此，雷蒙多的任務是讓中國人和美國人相信，在實行限制以保護美國利益的同時，建立貿易關係也是可能的。

在一個美國商人組成的規模代表團的陪同下，美國商務部長應當與她的中國同行及其他中國高級官員舉行會談。

美國媒體認為，這位以金融業起家的羅德島州前州長在華盛頓有着雄心壯志。可以肯定的是，美國政府的政策已經感受到了她的影響力，因為美國總統拜登已經邀請她參與美國的再工業化。為了確保美國工業重新具有競爭力，雷蒙多開始扼殺中國公司獲得最先進技術的機會：這就是為什麼她的秘書處制定了一份公司和敏感產品黑名單，禁止與中國進行貿易。

與歐洲人一樣，美國人也在大規模投資，以轉移微處理器的生產地。但一個問題是，雖然中國在技術上落後，但它控制着製造這些微處理器所需的絕大部分稀土。作為報復，中國政府已禁止出口其中幾種稀土。

雷蒙多的訪問是拜登政府成員近幾個月來的第四次訪問中國，證明了美國對中國發展的重視。

雷蒙多期望訪問取得進展。在華盛頓，一些人希望這次訪問能帶來比以往美國官員訪問更具體的進展。習近平和拜登將於 11 月舉行會晤，雷蒙多正準備進行艱難的關係平衡。