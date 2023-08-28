美國商務部長雷蒙多訪華首日：美中同意成立兩個對話組

正在訪華的美國商務部長吉娜‧雷蒙多（Gina Raimondo）周一（8月28日）宣布，美中同意建立兩個對話組，分別就有關商業問題和美國限制中國獲取先進技術問題進行定期對話。據《紐約時報》報導，雷蒙多在會談後的一個採訪中說：“我們同意進行具體對話，我認為這是一個非常好的跡象。”

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雷蒙多周一與中國商務部長王文濤進行了四個多小時的會面，包括兩個多小時的會談，兩個小時的午餐會談。

美國商務部周一發表聲明，對這兩個對話組提供了更多信息。聲明說，美中部長同意建立一個新的商業問題工作組，這是一個由美中政府官員和民營企業代表組成的磋商機制，旨在尋求貿易和投資問題的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。兩位部長達成共識，工作組每年舉行兩次副部長級會議，第一次會議由美國主辦，將於2024年初舉行。

雷蒙多解釋說，商業問題對話組的工作是直接回應美國企業提出的問題。而建立新的技術出口管制對話組是為了與中方分享更多有關美國限制先進技術出口的信息，以“減少（中方）對美國國家安全政策的誤解”。但她強調，這並不意味着美國將在國家安全問題上妥協。

美國商務部的聲明說，出口管制信息對話組的第一次會議將於本周二在北京舉行，由助理部長級官員參加。

據路透社報導，一位美國高級官員表示，交流會至少每年舉行一次，並強調這不是政策對話，而是雙方努力回答有關出口管制如何運作的問題。這位官員補充道：“我們不會就我們的政策進行談判。”

在美國國內，一些共和黨議員批評設立出口管制對話組的想法，稱拜登政府與中國討論國家安全政策“不合適”。

威斯康星州共和黨眾議員麥克‧加拉格爾（Mike Gallagher）此前對雷蒙多提出要求說，她應該在出訪前公開澄清“美國的出口管制是不容談判的，中方應該期待更多而不是更少的美國出口管制”。

雷蒙多則說，“美國致力於在我們的出口管制執行戰略上保持透明。”“為了向你們展示這是多麼真實，（美中）新的信息交流的第一次會議將於明天（8月29日）在北京舉行。我們不會浪費時間。”