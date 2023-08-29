美元2023年繼續反彈 華日稱無懼中俄去美元化及華爾街質疑

美國/美元/去美元化爭議

美元走勢不僅使那些認為今年美元將走軟的華爾街策略師預期落空，而且再次證明，去美元化的討論過頭了。華爾街日報今天報道稱，事實證明，看跌美元是錯的。

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美元2023年繼續反彈，無懼中俄去美元化及華爾街質疑。在金融市場，衡量美元對主要對手貨幣的一項指標接近六個月最高水平。上周五，衡量美元兌歐元及日圓和英鎊等其他主要貨幣強弱的ICE美元指數(DXY)創6月初以來新高，此前美聯儲主席鮑威爾大談採取更多加息舉措的可能性，助推美元指數走高。

FactSet數據顯示，該指數在周一漲勢基礎上走高，上漲0.1%、報104.13點。如果突破104.70點，該指數將創3月16日以來最高盤中水平。自今年年初以來，該指數上漲0.5%，過去六周抹去了年初至今的跌幅。

今年早些時候美元走軟，其背景是中國、俄羅斯等美國競爭對手在擺脫對美元的依賴方面取得較大進展。不過，儘管他們做出了努力，環球銀行間金融通信系統(SWIFT)上周公布的數據顯示，美元作為國際貿易和交易結算手段的受歡迎程度達到前所未有的高度。

SWIFT的數據顯示，7月份在該平台上進行的銀行間支付中，46%涉及美元，創歷史新高。數據還顯示，人民幣在國際支付中的份額有所上升，歐元則有所下降。

巧合的是，上周末SWIFT的數據出爐時，正值金磚國家在南非約翰內斯堡舉辦的峰會散會。這次峰會並未像一些人擔心的那樣對於美元的反對者來說成為一道分水嶺，金磚國家成員的聲明顯示，該聯盟內部對建立金磚國家貨幣以替代美元的問題存在分歧。

此外，儘管這個經濟聯盟宣布了在成立13年來的首次擴容中接納一系列新成員國的計畫，但值得留意的是，一個拒不加入的國家似乎大煞風景。印尼總統佐科(Joko Widodo)選擇暫不加入金磚國家，至少在目前階段是這樣。印尼人口在全球排名居前，而且國內經濟在快速增長。

誠然，正如MarketWatch今年4月份所報道的，關於去美元化的討論幾乎算不上什麼新現象，但隨着中國、俄羅斯和其他國家加倍努力，試圖推動各國更多地使用本國貨幣而不是美元進行貿易，去美元化行動已再次受到關注。

華日說，但面對美元的韌性，感到失望的不僅僅是俄羅斯和中國。

彭博新聞(Bloomberg News)去年12月編製的一份對2023年展望的彙編報告顯示，歐洲和美國的投資機構普遍預計美元在2023年將走軟，一些機構認為美元指數在去年9月底觸及的20年高點很可能就是本輪周期的峰值。

現在，隨着美國實際收益率上升，加上美聯儲主席鮑威爾暗示今年晚些時候可能進一步加息，策略師們表示，美元進一步攀升具備理想條件。

中國為重振疲弱經濟所做的努力幫助美元走強，同時也將人民幣推向去年年底以來的最弱水平。周一離岸人民幣報1美元兌人民幣7.29元，接近去年11月以來的最弱水平。

歐元區經濟趨弱拖累了歐元，提振了美元。本月早些時候公布的採購經理人指數(PMI)調查顯示，歐洲服務業與製造業一道走弱。歐洲官方經濟統計機構歐盟統計局(Eurostat)公布的GDP數據遜色於美國。最新的第二季度GDP增幅為0.3%。

據該報道，目前，鑒於實際利率上升和經濟增長依然強勁所帶來的雙重利好， 美元很難被壓低。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%85%832023%E5%B9%B4%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E5%8F%8D%E5%BC%B9-%E6%97%A0%E6%83%A7%E4%B8%AD%E4%BF%84%E5%8E%BB%E7%BE%8E%E5%85%83%E5%8C%96%E5%8F%8A%E5%8D%8E%E5%B0%94%E8%A1%97%E8%B4%A8%E7%96%91-d983fffd