華日：美國國務院將任命新的對華政策最高官員

美中關係往何處去

據華爾街日報援引知情人士透露，美國國務院將任命一位資深職業外交官出任負責管理對華政策的最高官員，這名外交官在試圖遏制中國在聯合國的影響力和處理朝鮮問題方面擁有豐富經驗。

廣告 繼續瀏覽後續

華爾街日報說，據知情人士表示，現任東亞和太平洋事務辦公室（Office of East Asia and Pacific Affairs）副助理國務卿馬克-蘭伯特（Mark Lambert）被選為下一任負責中國和台灣問題的副助理國務卿，這一調整正值美中關係動蕩之際，同時拜登政府的對華政策受到共和黨人的嚴格審視。

蘭伯特將填補里克-沃特斯（Rick Waters）空出的職位，後者是一位資深的中國問題專家，今年5月宣布辭去這一職務。沃特斯卸任時還兼任國務院新成立的中國事務協調辦公室（Office of China Coordination）的負責人，該辦公室非正式名稱為“中國組”（China House）。

一位知情人士表示，美國國務院仍在討論蘭伯特是否應兼任沃特斯之前在中國組擔任的協調員一職。中國組不到一年前在美國國務院內部成立，旨在簡化和協調美國對華政策的制定；美國國務院去年12月把中國稱作“我們面臨的最複雜、最重要的地緣政治挑戰”。

該知情人士提到，該協調員一職之所以被擱置，是因為尚不清楚此職位是否需要參議院的確認。該知情人士說，如果需要這樣的政治確認，那麼已經獲得參議院確認的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）很可能會擔任這一職務。

美國務院一位發言人表示，該部門目前沒有任何人事公告。

他說：“美國政府致力於負責任地管理我們與中華人民共和國之間的競爭，推進我們關於開放、包容的國際體系的願景，中國事務協調辦公室是這種努力不可或缺的組成部分。”

報道指出，是路透社率先報道了蘭伯特任職相關消息，包括圍繞他是否會兼任中國組協調員的不確定性。

目前，美中領導人正尋求阻止兩國關係因雙方圍繞諸多問題紛爭不斷而急劇惡化，包括技術、貿易、間諜活動和台灣地位等問題。

蘭伯特是誰？

在安全問題上持強硬立場的美國國會議員已把矛頭指向拜登政府的對華政策，共和黨籍議員尤為如此，他們認為白宮過於重視與中國政府接觸，不夠重視與之對抗。讓這種批評變得愈發激烈的是，今年春天的“間諜氣球”事件過去沒多久，拜登政府就尋求重啟美中高級別對話。

蘭伯特目前負責管理與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和太平洋島國的關係，他曾多次前往亞洲開展工作，包括兩次在中國。據了解他的人說，他在國務院內部被視為一位可靠、經驗豐富的管理者，深受包括助理國務卿康達在內的同事的喜愛和尊重。

2001年，一架美國EP-3間諜飛機與一架中國戰機相撞，造成一名中國飛行員死亡，蘭伯特是處理這場備受矚目的外交危機的團隊成員之一。撞機事件發生後，這架美國飛機迫降在中國的海南島，中國將EP-3上的24名機組人員扣留了11天。

特朗普政府曾採取行動應對中國在聯合國及相關組織不斷擴大的影響力，蘭伯特當時也是其中的關鍵人物。在他的協調下，2020年一名新加坡人成功當選為聯合國設立的世界知識產權組織（World Intellectual Property Organizatio）的總幹事，擊敗了北京方面支持的一名中國候選人。

（報道全文鏈接如後：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%B0%86%E4%BB%BB%E5%91%BD%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%AE%98%E5%91%98-c9256957）