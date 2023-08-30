雷蒙多：美國不尋求與中國脫鉤 但在涉及國家安全問題上沒有談判餘地

中國/美國/商貿

美國商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）周三在上海結束訪華行程的新聞發布會上說，美國不會尋求與中國脫鉤，但在國家安全問題上沒有談判的餘地。

廣告 繼續瀏覽後續

美聯社報道，雷蒙多說，她與中國官員的所有會晤都是 "富有成效的"，她能夠解釋美國的政策和對中國的態度，美國不會尋求與中國脫鉤——這是她在訪華期間多次表達的立場。

她在記者會上說，"美中經濟關係龐大、充滿活力和動力。這有利於我們兩國和兩國經濟，也有利於世界。"

雷蒙多加入了包括財政部長珍妮特-耶倫（Janet Yellen）在內的一系列美國官員最近幾個月訪問北京的行列。

由於在技術、安全、台灣和其他問題上的爭議，中美關係處於幾十年來的最低點，他們正試圖恢復兩國關係。

雷蒙多說，在為恢復冷淡關係而進行的訪問中，她向包括中國二號領導人李強總理在內的官員轉達了對中國限制美國科技公司的抱怨。

她說，隨着反間諜法的擴大和對諮詢公司的突襲，外國公司的處境越來越糟。

雷蒙多早些時候表示，她拒絕了中國領導人周二提出的減少美國對可能用於軍事用途的技術出口管制的呼籲，但兩國政府同意讓專家會面，討論有關保護商業機密的爭議。

她在新聞發布會上說："在保護美國人的國家安全問題上，沒有談判的餘地。

01:43 美國商務部長雷蒙多 AP - Evan Vucci