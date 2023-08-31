美國駐日本大使批評中國對福島放水事件的反應

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美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾周四（8 月31日）猛烈抨擊中國對福島核電站處理核廢水排海事件的反應，稱這完全是政治和“經濟脅迫”。

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伊曼紐爾訪問福島以表示對當地漁業的支持，他讚揚日本決定將福島第一核電站處理後的廢水排入海洋的透明性和科學嚴謹性。

表示，如果日本就中國海鮮進口禁令向世貿組織提起訴訟，日本會支持。他說："首先，日本必須邁出第一步。他們必須判斷這是他們想要邁出的一步。如果我不支持，美國不支持，更重要的是不支持日本正在做的事情，我就不會作為美國的代言人在這裡發言。如果日本決定採取這種努力，美國將予以支持，不僅因為他們是盟友，而且因為這種做法具有合法性"。

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾指責"針對日本的經濟脅迫、騷擾電話以及在日本國內外散布的虛假信息，都是中國的慣用伎倆。這都是政治"。

他也指責了中國在新冠（ COVID-19 ）大流行期間缺乏透明度。他說：”如果中國在 COVID 危機期間採用了科學嚴謹、國際合作和完全透明等品質中的任何一項，生命都將得到挽救"。

他還聲稱福島周圍的水比中國核電站附近的水更安全。他說，如果中國國家主席習近平對中國核電站附近水域中的魚類安全有信心，他應該邀請俄羅斯總統普京到中國核電站附近的海邊用餐。

訪問期間，伊曼紐爾在與福島希馬相馬市市長立屋英清共進午餐時，品嘗了當地捕獲的海鮮，以表達他對食品安全的信心，並向 2011 年地震和海嘯遇難者紀念碑獻花，也在港口會見了當地漁民。

02:32 美國駐日大使 拉姆·伊曼紐爾RAHM EMANUEL 在福島表示支持日本，並批評政治的相關“政治”操作， © 美聯社AP 視頻截圖