美軍新殺器 稱能24小時內攻擊一千個目標

美國/無人機

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks） 8 月 28 日於新興國防技術會議上公開美軍“複製者計畫”（Replicator Initiative）透露美軍將在 18 至 24 個月內，製造並部署上千架廉價無人機，區域包含路、海、空三處，此計畫將大大提升戰事爆發時，美軍的應戰能力，美軍也可減少派遣至前線的兵力。而美軍所指“複製者計畫”所生產的便是XQ-58 女武神（Valkyrie）無人機。

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據新頭殼今天引述消息報道稱，在美國公布國防計畫的會議中，希克斯提到 :“我們必須確保中國領導人每天醒來，考慮侵略的風險時，都會得出今天還不是時候的此結論。”他指“不僅是今天，而是從現在到 2027 年、 2035 年、 2049 年及以後的每一天。”

此外，美國印太司令阿奎利諾也在會議上指出：“我有一個衡量標準：24 小時內攻擊 1,000 個目標。”更用“地獄景象”描述無人機此作戰概念。

該報中國時事評論員沈舟表示，美軍此次公開的“複製者計畫”所生產的無人機最有可能的機型便是 XQ-58 女武神（Valkyrie）無人機。此款無人機是美國空軍持續投入研發的項目之一，是一款低成本、且可大量消耗的機型。沈舟提到， XQ-58 最大的優勢在於，可以從任何地點進行發射，在 2019 年成功首飛後，曾多次與 F-22、F-35 和 F-15E 等戰鬥機進行整合測試。

XQ-58 目前年產量約 50 架，倘若每年增產至 100 架成本可壓低至每架 200 萬美元。沈舟解釋，阿奎利諾所提及的 1000 座目標意旨，美軍無人機與戰斧巡航導彈共同搭配下，能夠迅速清除中國各處導彈基地及地面目標，藉以降低中國地面防禦能力。

消息也引據沈舟點出，中國為提升自身軍力，也不斷研發無人機，不過在航程、載重、遠端控制、鎖定目標及數據處理等各種領域仍處於劣勢。